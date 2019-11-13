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НОВОСТИ

Эксперты предположили значительное повышение цен на нефть в долгосрочном прогнозе

13:20 13.11.2019 Источник: RNS

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цена на нефть достигнет $88 за баррель к 2030 году и будет демонстрировать дальнейший рост — до $103 за баррель к 2040 году, следует из годового обзора организации — World Energy Outlook 2019.

При этом, согласно ожиданиям МЭА, цена на нефть превысит $100 за баррель в период между 2030 и 2035 годами.

МЭА указывает, что такой прогноз предполагается в так называемом сценарии Stated Policies — сценарии, предполагающем политику, нацеленную на сокращение использования ископаемых видов топлива в результате развития возобновляемой энергетики.

В базовом сценарии цена на нефть к 2030 году будет составлять $111 за баррель, к 2040 году - $134 за баррель.  RNS

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