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Качество воздуха в столице Индии поднялось до "критически плохого" уровня - ТВ

13:32 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное управление по контролю над загрязнением Индии зафиксировало ухудшение показателя качества воздуха в Нью-Дели, который поднялся до "критически плохого" уровня. Об этом в среду сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви.

По данным ведомства, индекс качества атмосферы составил 467 единиц, при этом "хорошим" считается уровень до 50 единиц. Ухудшение экологической ситуации связано с ослаблением силы ветра и понижением температуры в Нью-Дели. Отмечается, что власти Индии подключили к борьбе с загрязнением пожарных, которые начали распылять воду для увлажнения воздуха.

Основная причина ухудшения качества атмосферы в индийской столице заключается в деятельности крестьян в соседних штатах Пенджаб и Харьяна. Они, несмотря на запрет, сжигают стерню и солому на убранных полях, чтобы подготовиться к посевам следующего урожая. В связи с загрязнением воздуха власти Индии ограничили число автомобилей на улицах города и были вынуждены временно закрыть школы Нью-Дели.

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