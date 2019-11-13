Россия исполнила решение ЕСПЧ по делу "Pussy Riot" - Верзилов
14:00 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия исполнила решение суда по делу «Pussy Riot» и выплатила участницам группы 37 тысяч евро. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» и участник «Pussy Riot» Петр Верзилов.
«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила 37 тысяч евро участницам «Pussy Riot», — сказал он.
Сумма компенсации Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро.
Как уточнил П.Верзилов, большая часть этих средств пошла на развитие издания «Медиазона».
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