Россия исполнила решение ЕСПЧ по делу "Pussy Riot" - Верзилов

14:00 Источник: Эхо Москвы

Россия исполнила решение суда по делу «Pussy Riot» и выплатила участницам группы 37 тысяч евро. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» и участник «Pussy Riot» Петр Верзилов.

«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила 37 тысяч евро участницам «Pussy Riot», — сказал он.



Сумма компенсации Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой составила по 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро.



Как уточнил П.Верзилов, большая часть этих средств пошла на развитие издания «Медиазона».

