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Основным нарушением ПДД в РФ стало превышение скорости

15:00 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Превышение скорости стало основным нарушением правил дорожного движения на дорогах России в этом году. За 9 месяцев сотрудники Госавтоинспекции вынесли более ста миллионов постановлений о штрафах, в то время как за аналогичный период прошлого года около 94 миллионов. 

Среди нарушений также зафиксирован проезд на запрещающий сигнал светофора, — отмечают в пресс-центре МВД.  Эхо Москвы

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