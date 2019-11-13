Основным нарушением ПДД в РФ стало превышение скорости
15:00 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Превышение скорости стало основным нарушением правил дорожного движения на дорогах России в этом году. За 9 месяцев сотрудники Госавтоинспекции вынесли более ста миллионов постановлений о штрафах, в то время как за аналогичный период прошлого года около 94 миллионов.
Среди нарушений также зафиксирован проезд на запрещающий сигнал светофора, — отмечают в пресс-центре МВД. Эхо Москвы
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