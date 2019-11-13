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Количество преступлений, связанных с платежными картами, выросло в РФ в этом году на 130%

14:32 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений, совершенных с использованием платежных пластиковых карт, выросло за девять месяцев этого года на 130%, а количество преступлений с использованием мобильных телефонов - почти на 91%. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"Всего количество преступлений, совершенных с января по сентябрь с использованием информационно- телекоммуникационных технологий, составляет 205 116, это на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с использованием расчетных пластиковых карт - 23 259, это на 130% больше, с использованием средств мобильной связи - 78 479, это больше на 90,7%", - говорится в статистических данных министерства. Также отмечается, что более 108,5 тыс. преступлений произошло с использованием интернета, тут также наблюдается рост по сравнению с прошлым годом почти на 44%.

Наиболее часто, согласно статистике, преступления в сфере информационных технологий совершаются в Калининградской области, Калмыкии и Воронежской области. Наименьшее количество таких преступлений зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе и в Крыму.

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