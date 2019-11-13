Демонтаж мечети в Екатеринбурге начнется 18 ноября
14:12 13.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Молельный дом «Нур-Усман» на улице Декабристов в Екатеринбурге будет демонтирован с 18 ноября. «15 ноября на старом месте будет проведена крайняя служба. С 18 числа начнется демонтаж временной мечети. Данный вопрос согласован в духовном управлении в Москве»,— пояснил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько. Общий объем помощи мусульманам для переезда составил 22 млн руб.
Напомним, на месте временной мечети «Нур-Усман» планировалось построить соборную мечеть. В июле власти договорились о переносе временной мечети «Нур-Усман» на земельный участок на Сортировке (вблизи Таганского ряда) и строительстве там районной мечети вместимостью от 1 до 2 тыс. человек. Изначально переезд планировался до 19 июля, но был отложен. Коммерсантъ
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