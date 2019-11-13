Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии - МИД Венесуэлы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом в среду сообщил заместитель министра иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

"Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа. Правительство Бразилии должно дать гарантии [безопасности] и уважать международные конвенции. Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом", - отметил венесуэльский дипломат.

