СКР проведет проверку после жалобы женщины, упавшей на колени перед Медведевым

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СКР начал проверку после жалобы упавшей на колени перед Медведевым женщины. Региональное управление ведомства установит все обстоятельства и вынесет процессуальное решение.

Накануне жительница села Санниково в Алтайском крае на коленях просила премьер-министра решить проблему с горячей водой в многоквартирном доме. Дмитрий Медведев пообещал дать необходимые поручения. Говорит Москва

