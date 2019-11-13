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СКР проведет проверку после жалобы женщины, упавшей на колени перед Медведевым

16:12 13.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СКР начал проверку после жалобы упавшей на колени перед Медведевым женщины. Региональное управление ведомства установит все обстоятельства и вынесет процессуальное решение.

Накануне жительница села Санниково в Алтайском крае на коленях просила премьер-министра решить проблему с горячей водой в многоквартирном доме. Дмитрий Медведев пообещал дать необходимые поручения.  Говорит Москва

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