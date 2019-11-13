Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
17:00 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли. За соответствующий законопроект в среду проголосовали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
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