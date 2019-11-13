Полиция Дагестана составила административные протоколы на женщин, штурмовавших отделение Газпрома

17:12 Источник: Эхо Москвы

Полиция Дагестана составила административные протоколы на женщин, которые штурмовали отделение Газпрома в Хасавюртовском районе. Поводом для недовольства местных жителей стали тарифы на газ, изношенность городских сетей и отсутствие тепла в течение месяца, — пишет местное издание «Черновик».

В аккаунте дагестанского МВД в Инстаграме отмечается, что это «праведный гнев»: «люди вправе получить тепло в свои дома в середине ноября и ответ на вопрос, почему его нет». Эхо Москвы