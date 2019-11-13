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НОВОСТИ

На поиск мин бросили бактерии

17:27 13.11.2019 Источник: НГ-Online

Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США (DARPA), как сообщает портал Военное.РФ,  заключило с американской компанией Raytheon контракт на разработку эффективной системы обнаружения мин и самодельных взрывных устройств. Об этом пишет N+1 со ссылкой на пресс-службу Raytheon. Как утверждается, новая система для обнаружения взрывчатых веществ будет использовать модифицированные бактерии.

Сегодня военные применяют для поиска самодельных взрывных устройств несколько способов. В частности, для их обнаружения используются металлоискатели, тепловизионные системы, а также животные. Поиск мин занимает довольно много времени и представляет серьезную угрозу здоровью и жизни саперов.

Новая система обнаружения взрывчатых веществ, разработкой которой занимается компания Raytheon, позволит сделать процесс поиска мин или самодельных взрывчатых веществ безопаснее. Проект предполагает создание беспилотного комплекса, который будет засеивать модифицированными бактериями местность, которую необходимо обследовать на мины. 

При контакте с взрывчатым веществом бактерии начнут выделять белок, испускающий флуоресцентное свечение. Затем это свечение будут регистрировать датчики на борту беспилотника. Какие именно взрывчатые вещества смогут обнаруживать модифицированные бактерии, пока не уточняется. 

А.Р.


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