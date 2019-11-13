Проект по размещению на улицах Москвы граффити с ликами святых не поддержали в РПЦ

17:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Церковь открыта к сотрудничеству с художниками, однако проект «После иконы», в рамках которого на улицах Москвы размещают граффити с ликами святых, нарушает каноны православия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.

«К сожалению, совершенно неприемлемая декларация Антона Беликова, который курирует этот проект, просто исключает возможность поддержки церковью, потому что в принципе этот проект художественный, но не церковный. Судя по декларации, он даже какой-то неправильный, антипатриотичный, даже какого-то мещанского духа. Поэтому мы не можем поддержать его, к сожалению, хотя они выставлялись даже в храме Христа Спасителя. Но получилось так, что эта декларация появилась уже тогда, когда экспозиция была развернута, и мы были введены в заблуждение. Поэтому мы считаем, что это больше пиар-проект», - сказал Л.Калинин.



Протоиерей подчеркнул, что при изображении святых необходимо следовать определенным канонам.



«Есть вообще неуместные изображения - в таких местах, где не следует изображать священное. Каноны православия запрещают изображать святые вещи в нечистых местах, из каких-то бьющихся, стирающихся или разрушающихся предметов. Есть каноны Шестого Вселенского собора, которые тоже, к сожалению, здесь нарушаются. Поэтому я еще раз повторю, что сам по себе этот проект ничего общего с церковью не имеет. Не надо изображать там, где будут закрашивать. Есть канонический запрет не изображать священное там, где это может быть осквернено или закрашено», - пояснил он.

