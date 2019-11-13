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НАТО пока не рассматривает размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе

19:14 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает на данном этапе вопрос о потенциальном размещении в Европе американских ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в среду на встрече с группой журналистов, отвечая на вопрос корр. ТАСС, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"По этому вопросу нет обсуждения, как генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] ясно давал понять в нескольких случаях, в том числе в своем выступлении в Вашингтоне минувшим вечером", - сказал британский военачальник. Ему была адресована просьба уточнить, идут ли уже между США и Североатлантическим альянсом предварительные дискуссии относительно возможной дислокации в Европе американских ракет в свете ухода в историю ДРСМД.

"Эти обсуждения продолжаются вокруг ряда вопросов, а не конкретно каких-то отдельных типов вооружений. И это вопрос по работе в сфере разведки и сотрудничества, которое НАТО поощряет среди всех [своих] членов", - добавил Пич.

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