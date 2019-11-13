НАТО пока не рассматривает размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе
19:14 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает на данном этапе вопрос о потенциальном размещении в Европе американских ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в среду на встрече с группой журналистов, отвечая на вопрос корр. ТАСС, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, находящийся с визитом в Вашингтоне.
"По этому вопросу нет обсуждения, как генеральный секретарь [НАТО Йенс Столтенберг] ясно давал понять в нескольких случаях, в том числе в своем выступлении в Вашингтоне минувшим вечером", - сказал британский военачальник. Ему была адресована просьба уточнить, идут ли уже между США и Североатлантическим альянсом предварительные дискуссии относительно возможной дислокации в Европе американских ракет в свете ухода в историю ДРСМД.
"Эти обсуждения продолжаются вокруг ряда вопросов, а не конкретно каких-то отдельных типов вооружений. И это вопрос по работе в сфере разведки и сотрудничества, которое НАТО поощряет среди всех [своих] членов", - добавил Пич.
Новости
- 20:45 13.11.2019
- РАН опубликовала списки кандидатов в академики
- 20:15 13.11.2019
- В Академии наук собираются заняться задачами по развитию России
- 20:00 13.11.2019
- Платная трасса Москва-Санкт-Петербург построена полностью - Ростехнадзор
- 19:58 13.11.2019
- В Минпросвещения сообщили, что почти 80% сирот устраиваются в семьи
- 19:30 13.11.2019
- Президент Молдавии выдвинул на пост премьера своего советника
- 17:40 13.11.2019
- Проект по размещению на улицах Москвы граффити с ликами святых не поддержали в РПЦ
- 17:27 13.11.2019
- На поиск мин бросили бактерии
- 17:18 13.11.2019
- Священники потребовали от папы Франциска покаяния за поклонение языческой богине
- 17:12 13.11.2019
- Полиция Дагестана составила административные протоколы на женщин, штурмовавших отделение Газпрома
- 17:00 13.11.2019
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать