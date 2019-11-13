Президент Молдавии выдвинул на пост премьера своего советника
19:30 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по вопросам экономики Иона Кику, которого должен утвердить парламент. В ходе брифинга в среду глава республики сообщил, что подписал соответствующее решение. "Ион Кику выдвигается кандидатом на пост премьер- монстра", - зачитал президент свое решение.
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