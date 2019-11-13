В Академии наук собираются заняться задачами по развитию России
20:15 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская академия наук (РАН) планирует создать подразделение, которое будет отвечать за научное обеспечение стратегических задач развития России. Об этом в среду заявил президент академии Александр Сергеев на общем собрании РАН.
"Мы вышли с предложением, которое президент страны поддержал, - организовать специальное подразделение внутри РАН, которое бы занималось вопросами научного обеспечения стратегических задач [развития страны] в научно- технологическом и социально-экономическом [планах], - то есть то, что нам поручено по закону [о РАН] делать", - отметил Сергеев.
НОВОСТИ
- 20:00 13.11.2019
- Платная трасса Москва-Санкт-Петербург построена полностью - Ростехнадзор
- 19:58 13.11.2019
- В Минпросвещения сообщили, что почти 80% сирот устраиваются в семьи
- 19:30 13.11.2019
- Президент Молдавии выдвинул на пост премьера своего советника
- 19:14 13.11.2019
- НАТО пока не рассматривает размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе
- 17:40 13.11.2019
- Проект по размещению на улицах Москвы граффити с ликами святых не поддержали в РПЦ
- 17:27 13.11.2019
- На поиск мин бросили бактерии
- 17:18 13.11.2019
- Священники потребовали от папы Франциска покаяния за поклонение языческой богине
- 17:12 13.11.2019
- Полиция Дагестана составила административные протоколы на женщин, штурмовавших отделение Газпрома
- 17:00 13.11.2019
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
- 16:32 13.11.2019
- Правительство Японии решило не проводить в 2020 году прием по любованию сакурой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать