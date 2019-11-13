В Академии наук собираются заняться задачами по развитию России

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия наук (РАН) планирует создать подразделение, которое будет отвечать за научное обеспечение стратегических задач развития России. Об этом в среду заявил президент академии Александр Сергеев на общем собрании РАН.

"Мы вышли с предложением, которое президент страны поддержал, - организовать специальное подразделение внутри РАН, которое бы занималось вопросами научного обеспечения стратегических задач [развития страны] в научно- технологическом и социально-экономическом [планах], - то есть то, что нам поручено по закону [о РАН] делать", - отметил Сергеев.