В Минпросвещения сообщили, что почти 80% сирот устраиваются в семьи

19:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% детей, оставшихся без попечения родителей, устраивается в замещающие семьи, остальные попадают в учреждения для детей-сирот. Об этом в среду сообщила замминистра просвещения Татьяна Синюгина на VII Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот.

"Кардинально изменилась ситуация в сфере устройства детей в семью, оставшихся без попечения родителей. Сегодня, по данным федерального статистического учета, ежегодно выявляемых детей 21% попадает в учреждения для детей-сирот, а 79% устраивается в замещающие семьи", - сказала она. При этом Синюгина подчеркнула, что на этапе первичного выявления большинство детей сразу же встраивается в семьи.