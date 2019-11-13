Британский маршал рассказал, чем НАТО занимается в Украине
21:40 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество Организации Североатлантического договора (НАТО) и Киева охватывает исключительно военную реформу в Украине и не включает никаких неафишируемых элементов. Об этом заявил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.
"Партнерство альянса с Украиной очень серьезно. Мы стимулируем оборонную реформу на Украине. И, когда я приглашаю главу Генштаба Вооруженных сил Украины на заседания Военного комитета НАТО, который возглавляю, то темой является военная реформа", - сказал британский военачальник, находящийся с визитом в Вашингтоне. "Нет ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной", - заверил Пич.
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