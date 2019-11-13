Ученые ставят эксперимент по взаимодействию темной и антиматерии

21:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские и американские физики провели первый в мире эксперимент по изучению взаимодействий между антиматерией и аксионами, предположительными частицами "легкой" темной материи. Следы ее существования не были найдены в поведении античастиц, что заметно сузило поле ее поисков, пишут исследователи в журнале Nature.

"Мы планируем повысить точность замеров спиновой прецессии антипротона, что позволит нам наложить еще более строгие ограничения на симметрию свойств антиматерии и обычной материи. Это сделает поиски следов темной материи еще более прицельными", - заявил Стефан Альмер (Stefan Ulmer) из Института передовых исследований RIKEN (Япония), чьи слова приводит пресс-служба RIKEN.