Глава Совбеза Беларуси рассказал историю с покупкой Су-30СМ и российской военной базой
23:00 13.11.2019 Источник: Интерфакс
Белоруссия решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - ИФ). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.
По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.
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