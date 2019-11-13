Глава Совбеза Беларуси рассказал историю с покупкой Су-30СМ и российской военной базой

23:00 Источник: Интерфакс

Белоруссия решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - ИФ). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.