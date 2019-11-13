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Заявление презижента Франции о "смерти мозга" НАТО не впечатлило Трампа и Эрдогана

23:30 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Выступление главы вашингтонской администрации по итогам переговоров в Белом доме с турецким лидером Тайипом Эрдоганом при участии американских сенаторов транслировали новостные телекомпании США.

"Мы очень разочарованы заявлением, которое сделала Франция и имеет отношение к НАТО. Это серьезное заявление, которое сделала Франция пару дней назад", - сказал Трамп.

"Заявления Макрона недопустимы", - сказал Эрдоган, отвечая на просьбу прокомментировать слова французского президента.

7 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу "Экономист" заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.

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