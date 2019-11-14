Туск считает Россию "стратегической проблемой" ЕС, а не партнером
07:30 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.
"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим (лидерам ЕС - прим. ТАСС), что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", - сказал он.
По словам Туска, его главной целью на посту главы Евросовета было "единство ЕС", и одним из главных испытаний здесь была "агрессивная политика Кремля". "Я был (и остаюсь) убежден, что в этой игре на карту поставлено не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, в том числе моей страны, но и суверенитет Европы как политического образования. И я не сомневался, что стратегической целью [президента РФ Владимира] Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять ЕС, провоцируя внутренние разногласия", - утверждает он.
Туск подчеркнул, что в конце концов его старания относительно жесткой позиции по РФ окупились. "Мы сохраняли наше единство, в том числе и в плане санкций, на протяжении всего моего срока полномочий", - добавил он.
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