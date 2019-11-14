Ситуацией с С-400 займутся ключевые министры США и Турции - Трамп
07:40 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением американский лидер выступил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.
"Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания для нас, и мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить в будущем, надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", - сказал он.
"Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400", - добавил Трамп.
"Для того, чтобы достичь прогресса на других направлениях, крайне необходимо, чтобы мы решили проблему, касающуюся покупки Турцией российских ЗРС С-400, что укрепит наши партнерские отношения в области обороны", - отметила в свою очередь пресс-служба Белого дома в заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.
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