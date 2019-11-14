0
0
123
НОВОСТИ

Ситуацией с С-400 займутся ключевые министры США и Турции - Трамп

07:40 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением американский лидер выступил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

"Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания для нас, и мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить в будущем, надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", - сказал он.

"Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400", - добавил Трамп.

"Для того, чтобы достичь прогресса на других направлениях, крайне необходимо, чтобы мы решили проблему, касающуюся покупки Турцией российских ЗРС С-400, что укрепит наши партнерские отношения в области обороны", - отметила в свою очередь пресс-служба Белого дома в заявлении по итогам встречи лидеров двух стран.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:50 14.11.2019
К северу от Пекина прошли успешные испытания аппарата для посадки на Марса
0
20
08:30 14.11.2019
Представители Израиля и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа
0
63
08:10 14.11.2019
Из-за стрельбы в колледже Благовещенска мэр собирает экстренную комиссию по мерам безопасности
0
92
08:00 14.11.2019
Около месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае из-за циклона из Китая
0
106
07:50 14.11.2019
Новая комета в Солнечной системе была открыта крымским астрономом-любителем
0
116
07:30 14.11.2019
Туск считает Россию "стратегической проблемой" ЕС, а не партнером
0
140
23:30 13.11.2019
Заявление президента Франции о "смерти мозга" НАТО не впечатлило Трампа и Эрдогана
0
475
23:00 13.11.2019
Глава Совбеза Беларуси рассказал историю с покупкой Су-30СМ и российской военной базой
0
582
22:17 13.11.2019
Президенты США и Турции более часа вели переговоры в Белом доме
0
517
21:40 13.11.2019
Британский маршал рассказал, чем НАТО занимается в Украине
0
613

Возврат к списку