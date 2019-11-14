Новая комета в Солнечной системе была открыта крымским астрономом-любителем
07:50 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов, который открыл первую межзвездную комету, открыл новую комету в Солнечной системе. Она стала девятым звездным объектом, открытым жителем полуострова.
Ранее сообщалось, что в августе Борисов первым в мире открыл межзвездную комету, которая получила его имя. Она была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака и движется со скоростью около 30 км/с.
"Комета новая открыта мною в начале ноября. Я только- только получил циркуляр из Центра малых планет Международного астрономического союза. Это не межзвездная комета, а обычная, которая является объектом нашей Солнечной системы. Она получила наименование C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержденное открытие", - сообщил Борисов.
По его словам, комета находится на границе созвездий Ориона и Близнецов и через несколько дней войдет в Близнецы. Он отметил, что комета относится к 19-19,5 звездной величине. "Это далекий объект, летит в Млечном Пути, среди большого количества звезд", - пояснил он.
Элементы орбиты пока окончательно не определены из-за полнолуния. Визуально комету увидеть можно будет только в телескоп с ПЗС-камерами. С 17 ноября наблюдение за кометой продолжится для уточнения элементов ее орбиты.
Комета стала девятой по счету, открытой Борисовым. Первое открытие кометы им было сделано в 2013 году.
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