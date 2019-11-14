Представители Израиля и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа
08:30 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
По их данным, перемирие в секторе Газа вступило в силу в 05:30 по местному времени (06:30 мск) и стало следствием посреднических усилий Египта.
В среду вечером в Каир для обсуждения возможного перемирия с Израилем прибыл генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахаля. До этого в столицу Египта, служащего посредником на переговорах между Израилем и палестинцами, прибыл из Тель-Авива специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов с целью попытаться добиться прекращения огня между сторонами.
Жертвами ударов Израиля по сектору Газа, по данным палестинской стороны, стали уже не менее 32 человек.
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