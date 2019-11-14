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К северу от Пекина прошли успешные испытания аппарата для посадки на Марса

08:50 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в четверг испытали к северу от столицы КНР аппарат для посадки на поверхность Марса. Тест был осуществлен на специальной площадке в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй в присутствии официальных лиц и журналистов, сообщает корр. ТАСС с места события.

"Испытание прошло успешно", - проинформировали организаторы.

При помощи специального устройства с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Красной планеты.

Ранее китайские власти сообщили, что в 2020 году КНР планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через 10 лет - получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Пилотируемый полет к ней, как полагают местные эксперты, состоится до 2050 года.

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