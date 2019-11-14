Экономику страны удалось сдержать от сползания в рецессию - Путин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", - сказал Путин, выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

"Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений", - добавил президент.



Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за девять месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за девять месяцев министерство оценивало в 1,2%.

