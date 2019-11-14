Экономику страны удалось сдержать от сползания в рецессию - Путин
09:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", - сказал Путин, выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС.
"Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений", - добавил президент.
Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за девять месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за девять месяцев министерство оценивало в 1,2%.
НОВОСТИ
- 10:20 14.11.2019
- Истребители F-35 часто выходят из строя - Bloomberg
- 10:05 14.11.2019
- В результате двух ДТП в Забайкалье погибли одиннадцать человек
- 10:00 14.11.2019
- Более половины россиян готовы пройти переобучение - исследование
- 09:32 14.11.2019
- Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в Сенате резолюции о признании геноцида армян
- 09:20 14.11.2019
- Посольство РФ в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны
- 09:05 14.11.2019
- Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
- 08:50 14.11.2019
- К северу от Пекина прошли успешные испытания аппарата для посадки на Марса
- 08:30 14.11.2019
- Представители Израиля и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа
- 08:10 14.11.2019
- Из-за стрельбы в колледже Благовещенска мэр собирает экстренную комиссию по мерам безопасности
- 08:00 14.11.2019
- Около месячной нормы осадков выпало в Хабаровском крае из-за циклона из Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать