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НОВОСТИ

Посольство РФ в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны

09:20 14.11.2019 Источник: РБК

Российское посольство в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны Соединенного Королевства генерала Николаса Картера о том, что страна постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак со стороны России и других государств.

Соответствующую ноту дипломаты направили в МИД Великобритании. В посольстве считают, что Картер намеренно «пытался создать у зрителей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации».  РБК

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