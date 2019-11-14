Посольство РФ в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны

09:20 Источник: РБК

Российское посольство в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны Соединенного Королевства генерала Николаса Картера о том, что страна постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак со стороны России и других государств.

Соответствующую ноту дипломаты направили в МИД Великобритании. В посольстве считают, что Картер намеренно «пытался создать у зрителей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации». РБК