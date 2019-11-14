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Более половины россиян готовы пройти переобучение - исследование

10:00 14.11.2019 Источник: RNS

Более половины россиян готовы пройти переобучение, чтобы получить новую специальность, 68% россиян занимается повышением своей квалификации, говорится в исследовании BCG и The Network.

«65% трудоспособного населения мира активно занимается повышением собственной квалификации, а в России этот показатель еще выше – 68%. 67% работников в мире готово осваивать новые профессии в контексте глобальных изменений, происходящих на мировом рынке труда. Однако россияне здесь чуть менее активны – только 56% выразили готовность переобучаться, чтобы освоить новую специальность», - говорится в результатах исследования.

По данным аналитиков, активнее других готовы переобучаться, чтобы получить новую специальность, работники в области продаж и администрирования – по 65%, и занятые на производстве – 63%. Меньше других готовы переобучаться юристы – 46%, специалисты ИТ – 45%, медиа и СМИ – 44%.

Аналитики отметили, что россияне для переобучения чаще выбирают самообучение – 76%, обучение на работе – 65% и онлайн-курсы – 44%. Традиционные образовательные учреждения выбирают 27% респондентов, мобильные приложения – 19%, правительственные программы – 4% опрошенных. RNS

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