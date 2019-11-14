В результате двух ДТП в Забайкалье погибли одиннадцать человек

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Забайкальском крае увеличилось до семи человек, сообщили журналистам в пресс- службе регионального Минздрава.

По данным пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, в четверг утром на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130. Все жертвы аварии находились в микроавтобусе. Детей среди погибших и пострадавших нет.



Это второе крупное ДТП в Агинском районе менее чем за сутки. Вечером в среду в том же районе произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus. Четыре человека погибли, трое пострадали. Пострадавших доставили в окружную клиническую больницу. Двое из них находятся в отделении травматологии, а один в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

