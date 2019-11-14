Россия помимо обязательного взноса в 2020 году планирует выделить ООН $58 млн

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2020 году выплатит добровольные взносы в Организацию Объединенных Наций (ООН) в размере 58 млн долларов. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на конференции по объявлению взносов на деятельность в области устойчивого развития.

Помимо добровольных взносов, Россия, как и все страны - члены ООН, вносит вклад в регулярный бюджет организации. В 2019 году регулярные выплаты Москвы в бюджет составили 67,1 млн долларов. Также ежегодно различные суммы выделяются на поддержание миротворческих операций.



"Россия привержена реализации приоритетов Повестки-2030 на всех направлениях", - сказал Чумаков. Он объявил о ряде добровольных взносов в программы и агентства ООН, которые в общей сумме составят 58 млн долларов.

