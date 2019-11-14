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В Думе хотят дать силовикам доступ к данным о противопоказаниях граждан к владению оружием

11:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия") в связи со стрельбой в колледже в Благовещенске вновь предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

"Мы уже вносили законопроект на тему получения сведений [Росгвардией] о наличии медицинских противопоказаний (при выдаче разрешения на оружие - прим. ТАСС). Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на врачебную тайну", - сказал парламентарий в четверг ТАСС. "Но необязательно же давать сведения о том, какие именно болезни у человека, от них [врачей] нужно абстрактно получить информацию: имеются противопоказания или нет для владения оружием или для получения водительского удостоверения", - подчеркнул он.

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