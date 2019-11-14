Россия усиливает военную базу в Таджикистане системой С-300

11:05 Источник: Интерфакс

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа (ЦВО) 1 декабря заступят на опытно-боевое дежурство по прикрытию 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье", - говорится в сообщении.

Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

