Россия усиливает военную базу в Таджикистане системой С-300
11:05 14.11.2019 Источник: Интерфакс
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа (ЦВО) 1 декабря заступят на опытно-боевое дежурство по прикрытию 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье", - говорится в сообщении.
Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.
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