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В Москве застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян

11:20 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу (по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга) Ашот Болян застрелен на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся", - сообщил собеседник агентства.

Эту информацию ТАСС подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СК ПФ по Москве Юлия Иванова. 

 Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления.

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