Президент Казахстана раскритиковал кабмин и акимов за неконтролируемый рост цен

11:32 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал кабмин и акимов (аким - глава региона) за неконтролируемый рост цен на продовольственные товары и фактическое их бездействие, сообщила пресс-служба главы государства.

"В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным - почти 47%! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием", - отметил Токаев на совещании по развитию Акмолинской области в четверг в Кокшетау, слова которого приводит в Twitter его пресс-служба.



По его словам, министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства.

