Президент Казахстана раскритиковал кабмин и акимов за неконтролируемый рост цен
11:32 14.11.2019 Источник: Интерфакс
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал кабмин и акимов (аким - глава региона) за неконтролируемый рост цен на продовольственные товары и фактическое их бездействие, сообщила пресс-служба главы государства.
"В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным - почти 47%! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием", - отметил Токаев на совещании по развитию Акмолинской области в четверг в Кокшетау, слова которого приводит в Twitter его пресс-служба.
По его словам, министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства.
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