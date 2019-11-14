И.о. президента Боливии сменила руководство вооруженных сил

12:00 Источник: Эхо Москвы

Исполняющая обязанности президента Боливии сменила руководство вооружённых сил страны. Обращаясь к новому командующему составу, Жанин Аньес сказала, что государство нуждается в нём сильнее, чем когда бы то ни было прежде. Её слова приводит газета «Расон».

Ранее армия присоединилась к оппозиции и профсоюзам, требовавшим отставки президента Эво Моралеса. Он был вынужден покинуть пост в конце прошлой недели, охарактеризовав ситуацию, как государственный переворот. Вслед за Моралесом об уходе объявило почти всё высшее руководство Боливии. Эхо Москвы

