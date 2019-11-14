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Для прикрытия места базирования вертолетов на севере Сирии РФ разместила комплекс ПВО "Панцирь"

12:05 14.11.2019 Источник: Интерфакс

Российские военные разместили в аэропорту сирийского города Камышли комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты транспортно-боевых вертолетов, перебазированных на север Сирии с базы в Хмеймиме, сообщает телеканал Вооруженных сил РФ "Звезда".

"С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт - гражданский", - говорится в репортаже.

В нем продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортеры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолетов. Кроме того, Минобороны показало кадры посадки одного вертолета Ми-8 и двух Ми-35.

Ранее в четверг Минобороны сообщило о переброске группы российских транспортно-боевых вертолетов в город Камышли на севере Сирии.

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