Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво" - ПГНиГ) заявил о снижении объемов поставок газа из России на 21%. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.



Как информирует PGNiG, "в первые девять месяцев 2019 года компания продолжала диверсифицировать источники поставок газа". В основном концерн развивает поставки сжиженного природного газа (СПГ).

