Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
12:32 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво" - ПГНиГ) заявил о снижении объемов поставок газа из России на 21%. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
Как информирует PGNiG, "в первые девять месяцев 2019 года компания продолжала диверсифицировать источники поставок газа". В основном концерн развивает поставки сжиженного природного газа (СПГ).
НОВОСТИ
- 13:32 14.11.2019
- СК счел, что к крушению "Боинга" в Казани в 2013 году привела недостаточная подготовка пилота
- 13:20 14.11.2019
- Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране границы
- 13:05 14.11.2019
- Олег Осипов прокомментировал случай с женщиной на Алтае
- 13:00 14.11.2019
- Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел соответствующего разрешения
- 12:20 14.11.2019
- Лицам с неснятой судимостью за тяжкие преступления могут запретить управлять общественным транспортом
- 12:05 14.11.2019
- Для прикрытия места базирования вертолетов на севере Сирии РФ разместила комплекс ПВО "Панцирь"
- 12:00 14.11.2019
- И.о. президента Боливии сменила руководство вооруженных сил
- 11:32 14.11.2019
- Президент Казахстана раскритиковал кабмин и акимов за неконтролируемый рост цен
- 11:20 14.11.2019
- В Москве застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
- 11:05 14.11.2019
- Россия усиливает военную базу в Таджикистане системой С-300
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать