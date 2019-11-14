Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел соответствующего разрешения
13:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил в четверг на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.
"Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.
Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. По данным регионального УМВД, причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.
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