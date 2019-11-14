0
0
67
НОВОСТИ

Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел соответствующего разрешения

13:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил в четверг на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

"Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. По данным регионального УМВД, причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 14.11.2019
СК счел, что к крушению "Боинга" в Казани в 2013 году привела недостаточная подготовка пилота
0
11
13:20 14.11.2019
Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ о взаимных усилиях по охране границы
0
43
13:05 14.11.2019
Олег Осипов прокомментировал случай с женщиной на Алтае
0
65
12:32 14.11.2019
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
0
115
12:20 14.11.2019
Лицам с неснятой судимостью за тяжкие преступления могут запретить управлять общественным транспортом
0
122
12:05 14.11.2019
Для прикрытия места базирования вертолетов на севере Сирии РФ разместила комплекс ПВО "Панцирь"
0
156
12:00 14.11.2019
И.о. президента Боливии сменила руководство вооруженных сил
0
148
11:32 14.11.2019
Президент Казахстана раскритиковал кабмин и акимов за неконтролируемый рост цен
0
197
11:20 14.11.2019
В Москве застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
0
227
11:05 14.11.2019
Россия усиливает военную базу в Таджикистане системой С-300
0
220

Возврат к списку