Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел соответствующего разрешения

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил в четверг на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

"Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.



Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. По данным регионального УМВД, причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.

