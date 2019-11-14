Олег Осипов прокомментировал случай с женщиной на Алтае

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае. Во время визита премьера в село Санниково местная пожилая жительница пожаловалась ему на отсутствие горячей воды.

Ряд СМИ написали, что пенсионерка якобы упала на колени перед Дмитрием Медведевым. По словам Татьяны Кадукиной, ей подставила подножку охранники премьера.



Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.



«Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил. Женщина очень сильно переволновалась. Мы помогли ей подняться».



Премьер накануне посетил Алтайский край в рамках рабочей поездки. Он поручил помочь местной жительнице после её жалобы на проблемы с водоснабжением. Следственный комитет начал проверку. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с пожилой женщиной. Он пообещал ей решить проблему с горячей водой в доме.

