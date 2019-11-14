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Госдума приняла закон о зачислении в одну школу или детсад братьев и сестер

14:00 14.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу или детсад. В Семейном кодексе теперь прописана возможность для родителей отдавать ребёнка преимущественно в то образовательное учреждение, где уже учатся старшие дети.

Законопроект был внесён в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета Госдумы по вопросам семьи Тамарой Плетнёвой, вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой  и первым зампредом фракции «Единой России» Андреем Исаевым.

По словам авторов проекта, меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми.  Говорит Москва

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