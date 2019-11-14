Новую систему безопасности начали внедрять во всех крупных музеях РФ
14:12 14.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во всех крупных музеях России начали внедрять новую систему безопасности. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на Петербургском международном культурном форуме.
Новые стандарты внедряет и Третьяковская галерея.
Разрабатывать новые системы безопасности для музеев начали после кражи экспоната в январе этого года. Денис Чуприков вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день мужчину задержали. Он признал вину и объяснил свои действия желанием привлечь внимание. Потерпевшими по делу признаны министерство культуры и Третьяковская галерея. Ущерб составил больше 19 миллионов рублей. Говорит Москва
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