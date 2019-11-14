Император Японии Нарухито проводит последний из ритуалов, связанных с его восшествием на престол
15:12 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Новый император Японии Нарухито проводит многочасовую церемонию Великого подношения даров богам. Она последняя в череде ритуалов, связанных с его восшествием на престол. На проведение церемоний правительство выделило из госбюджета свыше 20 миллионов долларов.
Это вызывает протесты со стороны части общественности, которая считает, что такие расходы нарушают конституционный принцип отделения религии от государства. По данным японских СМИ, готовятся судебные иски. Эхо Москвы
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