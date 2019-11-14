От основателя организации "Белые каски" избавились по указанию ЦРУ - Асад

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит представителями спецслужб по указанию или при прямом участии ЦРУ. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

Он отметил, что видит связь гибели Ле Мезюрье со смертями американского финансиста Джеффри Эпштейна, главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) Усамы бен Ладена и предводителя террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади. "Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад, и они сказали, что он покончил с собой в тюрьме. А он был убит, потому что знал очень много важных секретов, связанных с очень важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах, - сказал Асад. - Сейчас убили главного основателя "Белых касок", он офицер и всю свою жизнь работал с НАТО в Афганистане, Косове, Ираке и Ливане".



"Мы и вы знаем, что они [представители организации "Белые каски"], естественно, часть "Аль-Каиды". Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и Багдади были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того как они cыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться", - считает Асад.



По его мнению, смерть Ле Мезюрье - дело рук ЦРУ, которое самостоятельно или через спецслужбы других стран избавилось от основателя "Белых касок". "Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы - ЦРУ", - заявил сирийский президент. "Очень вероятно, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб", - высказал он свое предположение.



"Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположение, но очень серьезное предположение, так как другие версии для меня не убедительны сейчас", - заключил Асад.

