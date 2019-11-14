Турция не может отказаться от С-400 в пользу американских "Пэтриотов" - Эрдоган
17:00 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анкара не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США продадут ей системы "Пэтриот". Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг по возвращении из Вашингтона.
"Мы сказали США, [что] если они предложат на подходящих условиях "Пэтриоты", мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение [со стороны США] полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу "Пэтриотов", - приводит слова Эрдогана телеканал Эн-ти-ви.
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