Минюст начал внеплановую проверку ФБК
17:12 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Минюст включил фонд, основанный политиком Алексеем Навальным в реестр НКО и иноагентов в начале октября, утверждая, что в ходе проверки были выявлено несколько траншей, поступивших в фонд из Испании и США. Эхо Москвы
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