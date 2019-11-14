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НОВОСТИ

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

17:12 14.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Фонде борьбы с коррупцией сообщают, что Минюст начал внеплановую проверку фонда. По словам директора ФБК Ивана Жданова, будет исследоваться наличие или отсутствие деятельности организации признаков НКО, выполняющей функции иностранного агента.

Минюст включил фонд, основанный политиком Алексеем Навальным в реестр НКО и иноагентов в начале октября, утверждая, что в ходе проверки были выявлено несколько траншей, поступивших в фонд из Испании и США.  Эхо Москвы

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