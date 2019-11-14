Комиссия Госдумы обнаружила в 19 субъектах РФ попытки иностранного вмешательства

19:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом в четверг по итогам заседания комиссии сообщил ее глава, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня. Практически в каждом [федеральном] округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов РФ", - сказал Пискарев.

"Эту активность проявляют 12 государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических, иностранных лиц, либо российских, либо работающих за деньги из-за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов", - уточнил глава комиссии.