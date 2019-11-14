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Миллер - Европе: "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается...

20:10 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил Европу, что предстоящая зима вряд ли будет "розовой". Однако компания готова к любым сюрпризам русской зимы.

Члены правления "Газпрома" сегодня обсудили работу компании предстоящей зимой. "Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице", - сказал Миллер журналистам.

"А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо - русская зима в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета", - добавил он.

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