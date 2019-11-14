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Франция введет в действие чрезвычайный план решения проблем в здравоохранении

21:26 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит 20 ноября план правительства по разрешению кризиса в здравоохранении, приведшем к массовым забастовкам в четверг. Об этом заявил в четверг президент Эмманюэль Макрон.

"Я услышал гнев и недовольство медперсонала в связи с их условиями труда. Мы должны больше вкладывать в здравоохранение", - отметил он, упомянув о разработке правительством чрезвычайного плана, который будет действовать до конца его пятилетнего срока президентства.

"Премьер-министр Франции представит в следующую среду конкретные суммы, технические детали и сроки", - добавил Макрон. По его словам, проблема, с которой столкнулось нынешнее правительство, появилась "не вчера, не 6 месяцев и не год назад". "Мы унаследовали эту проблему", - подчеркнул он.

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