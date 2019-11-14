Франция введет в действие чрезвычайный план решения проблем в здравоохранении
21:26 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит 20 ноября план правительства по разрешению кризиса в здравоохранении, приведшем к массовым забастовкам в четверг. Об этом заявил в четверг президент Эмманюэль Макрон.
"Я услышал гнев и недовольство медперсонала в связи с их условиями труда. Мы должны больше вкладывать в здравоохранение", - отметил он, упомянув о разработке правительством чрезвычайного плана, который будет действовать до конца его пятилетнего срока президентства.
"Премьер-министр Франции представит в следующую среду конкретные суммы, технические детали и сроки", - добавил Макрон. По его словам, проблема, с которой столкнулось нынешнее правительство, появилась "не вчера, не 6 месяцев и не год назад". "Мы унаследовали эту проблему", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 21:32 14.11.2019
- Мультсериал "Ну, погоди!" может вскоре пополниться новыми эпизодами
- 21:30 14.11.2019
- Росстат подсчитал, на сколько выросло в России число пенсионеров с 2012 года
- 20:10 14.11.2019
- Миллер - Европе: "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается...
- 19:43 14.11.2019
- Комиссия Госдумы обнаружила в 19 субъектах РФ попытки иностранного вмешательства
- 17:40 14.11.2019
- Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы - Франс Пресс
- 17:12 14.11.2019
- Минюст начал внеплановую проверку ФБК
- 17:00 14.11.2019
- Турция не может отказаться от С-400 в пользу американских "Пэтриотов" - Эрдоган
- 16:32 14.11.2019
- Наводнение в Венеции не пугает российских туристов
- 16:12 14.11.2019
- В Новосибирской области открыли православную кофейню
- 16:00 14.11.2019
- От основателя организации "Белые каски" избавились по указанию ЦРУ - Асад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать