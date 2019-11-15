Путин признал вклад Трампа и США в борьбе с терроризмом в Сирии

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп внес свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, но нейтральным наблюдателям очевидна роль России в этом процессе. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Бразилии.

"Что касается вклада США в борьбу с терроризмом в Сирии, вклад есть. Надо это признать, в том числе и вклад президента Трампа. Правда до того, как Россия пришла и приняла активное участие, все-таки международная коалиция в течение нескольких лет практически топталась на месте", - указал российский лидер.