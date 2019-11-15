Президент России заявил, что критика в отношении власти должна быть
23:50 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Критика в отношении власти должна сохраняться, закон об оскорблении власти направлен не на запрет такой критики, заявил в четверг президент России Владимир Путин, комментируя закон об оскорблении государственной власти.
"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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